СК просит арестовать бизнесмена Батурина

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Следственный комитет просит суд заключить под стражу бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Батурина Виктора, обвиняемого по части, 3 статьи 30, части 4, статьи 159 УК РФ", – говорится в сообщении.
Уточняется, что СК просит арестовать бизнесмена до 1 сентября.
Виктора Батурина задержали накануне в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом сообщила его адвокат Татьяна Тонова.