Следствие просит арестовать таксиста, сбившего сотрудника ДПС

Следователи ходатайствуют об аресте таксиста, сбившего в центре столицы сотрудника ДПС. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Москве.
31 марта на Третьем транспортном кольце 25-летний таксист Хусейн Гугаев сбил полицейского, который оформлял ДТП. Правоохранитель получил серьезные травмы и был госпитализирован.
Впоследствии выяснилось, что Гугаев в 2017 году был лишен водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. При этом он получал заказы от агрегатора.
В ведомстве отметили, что в момент ДТП таксист находился в состоянии наркотического опьянения. Он также заявил, что якобы не видел сотрудника ДПС.
Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").
В пресс-службе СК добавили, что суд рассмотрит ходатайство об аресте подозреваемого во вторник, 2 апреля. В настоящий момент следователи собирают доказательства вины таксиста.
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