Бывшие топ-менеджеры МиГа и "Туполева" получили от 8 до 9,5 лет за мошенничество

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Бывший глава компании "МиГ-Рост" (дочерняя структура РСК "МиГ") Алексей Озеров и заместитель гендиректора ПАО "Туполев" Егор Носков приговорены к 9,5 и к 8 годам лишения свободы соответственно. Их осудили за аферу с государственной недвижимостью на сумму 800 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

Следствие вело Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Как установил суд, в 2004-2011 годы обвиняемые частично продали и сдали в аренду недвижимость "МиГ-РосТ", которая ранее принадлежала государству. В рамках другой аферы они похитили у РСК "МиГ" 200 миллионов рублей.

Озерову назначено 9,5 лет лишения свободы, Носкову – 8 лет. Каждый из них обязан выплатить крупный штраф, однако не уточняется, какой именно. Их активы арестованы.

"Они признаны виновными в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, злоупотреблении полномочиями… Общий ущерб государству и РСК "МиГ" от действий организованной группы составил около 800 миллионов рублей", – сказала Петренко.

Также в СК заявили, что к мошенничеству причастны и другие бывшие руководители предприятий авиационной отрасли, которые сбежали за границу. Сейчас они находятся в международном розыске.