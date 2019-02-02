В США освободили задержанную Ирину Усок

В США освободили из-под стражи российскую актрису Ирину Усок, которую ранее задержали за препятствование опеке над дочерью биологическим отцом. Об этом сообщает генконсульство РФ в Нью-Йорке в Twitter.

Как уточняется, актрису отпустили до следующего заседания суда, которое назначено на 20 марта.

На данный момент дипломаты пытаются организовать ей встречу с дочерью.

По версии обвинения, отцом девочки является гражданин США. У ребенка есть гражданство обеих стран. По словам самой Усок, отец девочки не был вписан в свидетельство о рождении девочки, однако после отъезда актрисы из США он заявил в полицию о похищении предполагаемой дочери.

Ранее театр "Содружество актеров Таганки" заявил, что намерен содействовать освобождению актрисы из-под ареста. В театре считают, что она не виновна и не могла украсть своего ребенка. Порталу Москва 24 сообщили, что коллеги артистки не располагают информацией, что на самом деле произошло в ее семье.