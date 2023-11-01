Мать растерзанного собаками в Оренбурге ребенка выиграла суд у зоозащитницы

Фото: depositphotos/YGphoto

Жительница Оренбурга, сына которого загрызли собаки, выиграла дело о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда и отсудила у зоозащитницы 700 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Промышленного районного суда Оренбурга.

В апреле 2023 года стая бездомных собак напала на мальчика. От полученных травм он скончался на месте. По данным суда, через несколько дней местная зоозащитница опубликовала в социальных сетях видео, где рассказала о якобы жестоком обращении ребенка с животными. Та узнала от своей матери о том, что этот мальчик якобы сжигал щенков бродячих собак, а в пасть им заливал монтажную пену.

"Суд признал сведения, распространенные ответчиком, <...> не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство", – постановил суд.

Мать растерзанного ребенка просила суд взыскать с ответчицы 1 миллион рублей. В итоге суд обязал зоозащитницу, помимо компенсации в 700 000 рублей, опровергнуть клеветнические сведения в Сети, а также на местных телеканалах.

Несчастный случай произошел 16 апреля 2023 года. Собаки загрызли девятилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Ребенок был один, поэтому очевидцев трагедии не было. Уточнялось, что инцидент случился в Промышленном районе Оренбурга.

После этого был организован отлов бездомных собак на месте гибели несовершеннолетнего. Сотрудники службы забрали четырех собак без бирок. После стерилизации и чипирования их вернули обратно на улицы.

Госдума ужесточила штрафы для недобросовестных владельцев собак