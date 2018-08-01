МВД РФ проверяет заявление акционеров Fesco о хищении денег по делу братьев Магомедовых

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Полиция проверяет заявление акционеров Fesco о хищении денежных средств в рамках уголовного дела в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Об этом сообщили во время заседания Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на арест счета компаний.

"От акционеров Fesco поступило заявление, в котором сообщалось о хищении денег компании, заявление было направлено для проверки в ГУЭБиПК", – цитирует следователя Екатерину Емельянову Агентство "Москва". Она добавила, что это обстоятельство подчеркивает необходимость ареста, поскольку без него деньги могут перечислить третьим лицам.

В деле о хищении бюджетных средств три фигуранта – братья Магомедовы и экс-руководитель входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артур Максидов. Братьев обвиняют в хищении и растрате 2,5 миллиардов рублей, а Максидова – более 668 миллионов рублей. Свою вину они отрицают.

Тверской районный суд арестовал счета и доли в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.