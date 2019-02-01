Защита сенатора Арашукова обжаловала его арест

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Защита обжаловала в Мосгорсуде решение об аресте сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Дата заседания пока не назначена, сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы.

Арашукова задержали 30 января в зале заседаний Совета Федерации. 32-летнего сенатора обвиняют в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийствах. По решению суда он арестован до 30 марта.

Также под стражу заключены отец Рауфа Арашукова Рауль, Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов. Все они, в зависимости от роли каждого, подозреваются в участии или организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

Также следователь заявил о задержании новых фигурантов по делу Арашуковых. Ранее сообщалось, что один из фигурантов дела Арашуковых скрылся от следствия и арестован заочно.