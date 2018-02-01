С Джима Керри сняли обвинения в убийстве подруги

01 февраля 2018, 12:40
Фото: ТАСС/PA Images/Dennis Van Tine
Суд отклонил иски в отношении американского актера Джима Керри в связи с гибелью его бывшей подруги Катрионы Уайт, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на представителя актера.
Ранее Бриджит Суитман, мать девушки, обвинила голливудского актера в причинении смерти в результате противоправных действий. Суитман утверждает, что ее дочь погибла в результате передозировки нелегальных лекарственных препаратов, которые достал Керри и подала иск.
Подобный иск подал и муж девушки Марк Бертон. По его мнению, Керри незаконно снабжал ее рецептурными лекарственными препаратами. Актер отрицал обвинения.
Мать и муж Уайт также заявили, что инфекции, которыми была заражена девушка, стали одной из причин ее психического расстройства. Речь идет о заболеваниях, передающиеся половым путем. В ответном иске Керри заявил об угрозах Уайт: она обещала рассказать СМИ, что актер заразил ее этими заболеваниями. По его словам, эта информация была ложной, передает Газета.ру.
Адвокат актера Реймонд Буше в суде потребовал предоставить результаты анализов Уайт на инфекционные болезни. Выяснилось, что документы, свидетельствующие о здоровом состоянии Уайт до встречи с Керри, были подделкой. Представитель актера подтвердил, что разбирательства в отношении Керри прекратили 25 января.
В 2015 году полицейские нашли тело Катрионы Уайт в ее доме в Лос-Анджелесе. По данным СМИ, за несколько часов до смерти она и Керри разорвали отношения. На тот момент ее мужем был Марк Бертон.
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