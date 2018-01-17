Участникам перестрелки в "Москва-Сити" продлили арест до 18 февраля

17 января, 13:25
Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков
Участникам перестрелки в комплексе "Москва-Сити" продлили арест до 18 февраля.
Решение принял Пресненский суд во время заседания в среду, 17 января, сообщает телеканал Москва 24.
Арестованным Магомеду Исмаилову предъявили обвинение в убийстве, а Эльдару Хамидову – в покушении.
Инцидент произошел 17 ноября 2017 года на банкете в ресторане Crystal BallRoom. Причиной конфликта стал припаркованный у здания автомобиль. Во время перестрелки пострадали шесть человек.
Правоохранители задержали двух мужчин 21 ноября. После чего следователи попросили заключить Исмаилова и Хамидова под стражу на два месяца. Первого обвинили по статье "Хулиганство", а второго – по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Однако позже стало известно, что один из раненых скончался в больнице. В связи с этим суд переквалифицировал обвинения.
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