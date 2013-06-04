Вадиму Коровину мстят – глава ФАР

Суд над Вадимом Коровиным - это месть за его гражданскую позицию. Об этом в эфире "Москва FM" сообщил руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

"Это некая месть за то, что мы проводим свои рейды. Также это связано, я думаю, как минимум, еще и с политической деятельностью Вадима, которую он никогда не скрывал. Я уверен, что Вадим невиновен", - подчеркнул глава ФАР.

По его словам, через лидеров одной из партий направлен депутатский запрос. С его помощью они намерены выяснить, какой именно чиновник находился в Audi A6, ехал ли он по служебной необходимости и имел ли право на сопровождение.

Напомним, активист ФАР Вадим Коровин подозревается в наезде на сотрудника ГИБДД. Инцидент произошел после того, как он отказался уступить дорогу автомобилю Audi A6 сотрудников Спецбатальона ГИБДД Центра спецназначения ГИБДД МВД России. Накануне Одинцовский суд принял решение о заключении активиста под подписку о невыезде.

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