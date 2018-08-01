Московский гарнизонный суд арестовал двух офицеров управления "М" ФСБ

1 августа, 07:14
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Московский гарнизонный военный суд арестовал двух офицеров управления "М" ФСБ по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте суда.
Как сказано в сообщении, под стражу заключили Сергея Никитюка и Константина Стрыкова. Их обвиняют в участии в незаконной сделке, направленной на отчуждение 50 процентов активов коммерческой компании-владельца строительного рынка "На Остаповской". Свою вину они отрицают.
Ранее сообщалось, что арестованные составляли рапорты, ставшие поводом для расследования во ФСИН. По приведенным в них сведениям арестовали экс-замглавы ФСИН Сергея Коршунова. Его обвиняют по двум эпизодам растраты. Предполагается, что Коршунов организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Ущерб составил свыше 160 миллионов рублей.
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