В открытие трех перинатальных центров в Подмосковье вложат 6 млрд руб.

Открытие трех перинатальных центров планируется в ближайшее время в Московской области в рамках профильной федеральной программы, сообщает во вторник подмосковный Минздрав.

Разместить центры планируется в Наро-Фоминске, Коломне и Щелкове, на их строительство из областного бюджета планируется выделить около 6 миллиардов рублей. Когда именно откроются данные объекты, в сообщении не говорится.

Кроме того, обсуждается создание перинатальных центров в Сергиево-Посадском и Раменском районах.

Московская область вошла в список 30 субъектов Федерации, где планируется открытие новых перинатальных центров. На софинансирование строительства 32 перинатальных центров в 30 субъектах РФ будут направлены субсидии в размере 52,6 миллиарда рублей.

Сейчас в Подмосковье функционирует 52 акушерских стационара, в том числе два государственных учреждения - Московский областной НИИ акушерства и гинекологии и Московский областной перинатальный центр, а также пять самостоятельных роддомов, 45 акушерских и 78 гинекологических отделений в составе центральных и городских больниц.