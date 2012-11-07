Студенты колледжей расскажут о своих достижениях в Гостином дворе

На международной выставке "Образование и карьера - XXI век", которая пройдет в "Гостином дворе" с 8 по 10 ноября, будут представлены более 20 московских колледжей, информирует пресс-служба столичного департамента образования.

Студенты учебных заведений расскажут о своих профессиях, об особенностях обучения, покажут материально-техническую базу учреждения и продемонстрируют посетителям выставки свои преимущества.