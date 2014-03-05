Студентов МГСУ возьмут на практику в крупные инжиниринговые компании

Студентов Московского государственного строительного университета (МГСУ) будут направлять на практику в крупнейшие инжиниринговые компании города, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"Я с удовольствием поддерживаю вашу инициативу и буду рекомендовать инжиниринговым компаниям принимать студентов для прохождения практики", - заявил заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин на встрече с преподавателями и студентами вуза.

По его словам, в столице есть достойные инжиниринговые компании, готовые взять практикантов и в дальнейшем стать их работодателями. "Например, у нас есть сильнейшая компания "Мосинжпроект", которая готова к притоку новых молодых кадров", - добавил заммэра.