Разрешения на строительство в новой Москве аннулированы не будут

Все ранее выданные разрешения на строительство на территории Троицкого и Новомосковского округов Москвы действительны и аннулированию не подлежат.

Об этом сообщила замначальника управления выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию Мосгосстройнадзора Елена Журавлева на семинаре в ведомстве.

Провести ревизию выданных разрешений на строительство в новой Москве ранее поручил мэр Сергей Собянин.

В настоящее время ведется перерегистрация документов, полученные сведения вносятся в общегородскую базу данных, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Всего ведомство выдало около 400 разрешений на строительство более 860 квадратных метров на присоединенных территориях. Состояние документации в целом может быть признано удовлетворительным, выдача разрешений – обоснованной.