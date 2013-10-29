Строить ФОК в районе станции метро "Пятницкое шоссе" не будут

Для строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса в столичном районе Митино выбрали другую площадку, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В Митине прошли публичные слушания по вопросу строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Возведение ФОКа было запланировано в 3-м микрорайоне, где недавно открылась станция метро "Пятницкое шоссе", - отмечается в материале.

Эта площадь не позволит построить полноценный комплекс. Помимо этого, все парковочные места на территории возле метро обычно заняты, считают депутаты и местные жители.

О расположении новой площадки не сообщается.