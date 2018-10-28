Половину построенных с начала года соцобъектов возвели в Москве на средства инвесторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За девять месяцев текущего года в столице ввели 24 объекта социальной инфраструктуры. Половина из них построена за счет инвесторов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.

По его словам, в столице уделяют повышенное внимание строительству социальной инфраструктуры. При этом поддерживается практика государственно-частного партнерства.

В ближайшие три года в столице планируется построить около 200 объектов социальной инфраструктуры за счет бюджета города и средств инвесторов.

Ранее Хуснуллин рассказал, что до конца года в Москве запустят еще пять щитов для строительства тоннелей метро. Четыре из них задействуют при строительстве участков тоннелей на Большой кольцевой линии метро.