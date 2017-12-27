Согласован проект капремонта трамвайных путей в Свиблово

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект капитального ремонта трамвайных путей в районе Свиблово согласовала Москомэкспертиза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в комитете Агентству "Москва", капитальный ремонт проведут на оборотном кольце на Уржумской улице в столичном районе Свиблово.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, ремонтные работы на трамвайных путях планируют вести в ночное время, поэтому движение трамваев на данном участке ограничивать не будут. Перекрывать проезжую часть на Енисейской улице в ходе работ также не потребуется.

Как отметили в Москомэкспертизе, одобренный проект капремонта предусматривает демонтаж нынешней конструкции трамвайного пути с ее заменой на новую. Уточняется, что в новой конструкции используют шпалы из полимерных материалов, что повысит устойчивость, износостойкость и долговечность трамвайного пути.

Кроме того, специалисты произведут переустройство контактной сети, проложат водоотвод от стрелочных переводов, заменят горловины колодцев и водосборную решетку. В период работ зону ремонта огородят забором, а для пешеходов оборудуют временные деревянные настилы.