На территории бывшей Спасской слободы отремонтируют дом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В жилом доме 1960 года на территории бывшей Спасской слободы, проведут капитальный ремонт. Москомэкспертиза уже согласовала проект, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Будет отремонтирована плита перекрытия над подвалом, восстановлен защитный слой бетона и межплитных швов. Также здесь отремонтируют лестницы в подвал, площадки входа в здание и ступени, займутся кирпичной кладкой наружных стен на отдельных участках, балконами и их ограждениями. Во время ремонта заменят водосточную систему, утеплят чердачное перекрытие и козырьки над входами.

"Еще заменят окна и двери в помещениях общего пользования, напольную плитку на лестничных клетках, междуэтажных площадках, тамбурах, частично облицуют плиткой стены первого этажа. Все стены покрасят. Обновят металлическое ограждение лестничных маршей (с последующей окраской), заменят поручни", – сообщает портал мэра.

В доме полностью заменят систему отопления, канализации и водоснабжения. Частично заменят систему электроснабжения, после всех работ будет проведен восстановительный ремонт.

