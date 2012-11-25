Часть башенного крана упала на территорию московского монастыря

Башенный кран упал на купол храма в центре Москвы

В центре Москвы во время демонтажа часть башенного крана упала на территорию монастыря. Пострадавших нет.

ЧП произошло на улице Петровка, дом 28, где рабочие проводили демонтаж башенного крана. Часть конструкции оборвалась и упала на территорию Высокопетровского монастыря. Был поврежден купол церкви Сергия Радонежского. Пострадавших нет.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.

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