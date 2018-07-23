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Москва 24

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23 июля, 19:00

Дольщики Urban Group встретятся c представителями "Дом.РФ" в августе

строительство происшествия суды

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Новая встреча дольщиков Urban Group c представителями "Дом.РФ" и властями Подмосковья пройдет в августе, рассказал министр строительного комплекса области Руслан Тагиев.

"Вся информация будет публичной, встречи будут проходить на площадке АО "Дом.РФ" и Московской области с той периодичностью, о которой люди попросили", – цитирует Тагиева Агентство "Москва".

По словам чиновника, с дольщиками проводятся еженедельные встречи на территории и правительства и муниципальных образований.

9 июля Арбитражный суд Подмосковья вынес решение о банкротстве ООО "Экоквартал" (застройщик ЖК "Митино О2"), ООО "Хайгейт" (ЖК "Опалиха О3" и "Лесобережный"), ООО "Ваш город" (ЖК "Видный город"), АО "Континент проект" (ЖК "Солнечная Система") и ООО "Ивастрой" (ЖК "Лайково").

Все эти компании входили в состав Urban Group. В отношении них открыто конкурсное производство сроком на один год.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит три миллиарда рублей на завершение строительства объектов Urban Group. Средства предоставят до конца года.

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