Завершено бетонирование основных конструкций Крылатского моста

22 ноября, 13:26
Фото: портал Москва24/Михаил Сипко
Бетонирование основных конструкций Крылатского моста в составе южного участка Северо-западной хорды завершено. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.
"Забетонировано четыре опоры, в настоящее время ведется подготовка их под покраску и покраска. Полностью готовы четыре подпорные стенки, на одной завершается покраска бетонной поверхности. На пролетных строениях ведется монтаж барьерного ограждения на переходных зонах, установка светоотражателей, решеток водоотводных лотков", − рассказал глава департамента Андрей Бочкарев.
Отмечается, что на проезжей части улично-дорожной сети ведется монтаж бордюрного камня, устройство тротуаров на подходе к крайним опорам моста, на разворотном съезде, устройство островков безопасности на пересечении с ул. Крылатская.
Ранее сообщалось, что протяженность улично-дорожной сети в Москве увеличилась на 12,5 процента с 2010 года. При этом средняя загрузка дорог к 2016 году снизилась на 23 процента. За 2018–2020 годы планируется построить свыше 200 километров дорог. За этот период должны завершиться основные работы по строительству Северо-западной, Северо-восточной хорд и Южной рокады.
Северо-Западная хорда соединит ЗАО, СЗАО, САО и СВАО. После окончания всех работ трасса пройдет через Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе.
В свою очередь Северо-Восточная хорда, проходящая по территории САО, СВАО, ВАО и ЮВАО, пересечет Дмитровское, Щелковское, Измайловское, шоссе Энтузиастов и вольется во МКАД на 8-м километре Кольцевой автодороги.
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