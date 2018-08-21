Отделка станции метро "Беломорская" завершена более чем на 50 процентов

21 августа, 14:07
Фото: stroi.mos.ru/metro
Отделка станции метро "Беломорская" Замоскворецкой линии завершена более чем на 50 процентов, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
"Рабочие уже приступили к монтажу технологического оборудования и прокладке внутренних кабелей для систем видеонаблюдения, радиосвязи, освещения и других", – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, завершилась установка основных конструкций, специалисты сооружают выходы. К открытию станции в порядок приведут и территорию около вестибюлей. Открыть станцию планируют в конце 2018 года, добавил Хуснуллин.
"Беломорская" строится на уже действующем участке зеленой ветки между "Речным вокзалом" и "Ховрино". Станцию включили в план строительства по просьбам москвичей.
Ранее сообщалось, что две новые станции "Филатов луг" и "Прокшино" на Сокольнической линии Московского метрополитена будут похожи на старые вокзалы. Их уже строят на юго-западе столицы рядом с трассой Солнцево – Бутово – Видное.
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