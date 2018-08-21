Отделка станции метро "Беломорская" завершена более чем на 50 процентов

Отделка станции метро "Беломорская" Замоскворецкой линии завершена более чем на 50 процентов, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Рабочие уже приступили к монтажу технологического оборудования и прокладке внутренних кабелей для систем видеонаблюдения, радиосвязи, освещения и других", – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, завершилась установка основных конструкций, специалисты сооружают выходы. К открытию станции в порядок приведут и территорию около вестибюлей. Открыть станцию планируют в конце 2018 года, добавил Хуснуллин.

"Беломорская" строится на уже действующем участке зеленой ветки между "Речным вокзалом" и "Ховрино". Станцию включили в план строительства по просьбам москвичей.

Ранее сообщалось, что две новые станции "Филатов луг" и "Прокшино" на Сокольнической линии Московского метрополитена будут похожи на старые вокзалы. Их уже строят на юго-западе столицы рядом с трассой Солнцево – Бутово – Видное.