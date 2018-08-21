Москомархитектура согласовала дизайн-проекты 34 детсадов

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Москомархитектура с начала года согласовала дизайн-проекты 34 детских садов. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Всего с начала текущего года Москомархитектура выдала 34 архитектурно-градостроительных решений (АГР) для детских садов – как отдельно стоящих зданий, так и для строений в составе жилых комплексов. При этом за весь прошлый год было согласовано 27 дошкольных учреждений. Мы видим, что с каждым годом столица все активнее развивает социальную инфраструктуру", − отметил он.

По словам Кузнецова, 11 детских садов появятся в ТиНАО, в поселениях Сосенское, Внуковское, Рязановское и Московский, четыре построят в Северном административном округе. пять в районах Свиблово, Северный, Марьина роща, Ярославский. Еще пять садов откроются на северо-западе столицы – в Щукино, Митино и Покровском-Стрешневе.

Главный архитектор столицы также отметил, что в последние годы город стал уделять особо внимание индивидуализации проектов и их привязки к конкретным районам.