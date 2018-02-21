Форма поиска по сайту

Развитие "Лужников" продолжится после завершения ЧМ-2018 – Хуснуллин

Фото: ТАСС/DPA/Marius Becker

Развитие олимпийского комплекса "Лужники" не закончится после окончания чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса столицы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"Нашей задачей было не просто реконструировать стадион "Лужники" для проведения чемпионата, а создать качественно новую спортивную инфраструктуру во всем олимпийском комплексе, превратив его в современный спортивный кластер", – заявил Хуснуллин.

Заммэра напомнил, что работы идут на 45 объектах на территории олимпийского комплекса. Среди них – центр художественной гимнастики, крупнейший в России теннисный центр, ледовый дворец "Кристалл", плавательный бассейн.

Последний планируется превратить в новый комплекс водных видов спорта. Основные работы на объекте планируют завершить в 2018 году, но открытие состоится в 2019 году. Как пояснили в пресс-службе Стройкомплекса, там разместятся 50-метровый бассейн на 10 дорожек, два 25-метровых бассейна, спортивные тренировочные залы, центр детского спорта и другие помещения.

Сообщалось также, что началось изготовление 12 барельефов, которые разместятся на плавательном центре после реконструкции. Они будут копиями украшений, которые ранее присутствовали на фасаде старого здания бассейна.

Чемпионат мира по футболу Россия примет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах. В столице матчи примут "Лужники" и "Спартак".

