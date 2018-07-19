В парке "Остров мечты" появится посвященная автогонкам семейная зона

19 июля, 15:42
Фото: stroi.mos.ru
Тематическая зона, посвященная автомобильному спорту, появится в парке "Остров мечты". Там обустроят гоночную трассу с виртуальной реальностью. Высота трека составит 11 метров, а длина – 210 метров. Пускать на аттракцион будут гостей, чей рост превышает 1,2 метра.
Пространство зоны оформят в стиле легендарных гоночных трасс. Для маленьких посетителей откроют школу вождения, где детей будут учить ездить на болидах. Кроме того, в парке будут продавать посвященную гонкам сувенирную продукцию.
"Остров мечты" – уникальный парк развлечений с аттракционами виртуальной реальности. Здесь можно будет отправиться в полет над миром динозавров, в кинотеатре 4D. Кресла аттракциона подвижны, а видео покажут на сферическом экране.
Для любителей экстремальных развлечений построят темные американские горки. Маршрут проложат в закрытом помещении. Тележки смогут развивать скорость до 80 километров в час, огибая двойные мертвые петли.
Завершить строительство парка и установку аттракционов планируется в 2019 году. Все развлечения для "Острова мечты" изготавливают ведущие европейские производители. Перед вводом в эксплуатацию объекты пройдут обязательную сертификацию и тестирование безопасности.
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