Филиал Эрмитажа появится на территории бывшего завода "ЗИЛ"

19 апреля 2018, 20:33
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Московский филиал музея "Эрмитаж" построят на территории бывшего завода "ЗИЛ". Такое решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, музей будет располагаться в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко, практически в самом центре квартала "ЗИЛАРТ".
Архитектура здания в 15,28 тысячи квадратных метров будет выполнена в духе конструктивизма, с абстрактным рисунком на фасаде, разными по высоте помещениями и двойным остеклением. Предполагается, что строительство завершится к 2024 году.
Ранее сообщалось, что в 2018 году на территории реорганизуемых промзон Москвы будет построено 3,8 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 1,4 миллиона квадратных метров жилья.
Всего за последние семь лет в бывших промзонах столицы построено 6,1 миллиона квадратных метров жилья, 13 детсадов, шесть спортивных объектов, 13 школ, пять объектов здравоохранения и два объекта культуры.
Самыми перспективными с градостроительной точки зрения территориями, которые сейчас находятся в активной стадии освоения, стали завод имени Лихачева (ЗИЛ), бывший Тушинский аэродром и московский металлургический завод "Серп и Молот".
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