Станцию метро "Беломорская" планируется открыть в конце 2018 – начале 2019 года

18 ноября, 16:48
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Станцию метро "Беломорская" Замоскворецкой линии могут открыть в конце 2018 года или в начале 2019-го. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"На сегодняшний день мы построили более 50 процентов железобетонных конструкций. Наша задача построить ту часть станции, которая состоит из железобетонных конструкций интегрировать с существующим тоннелем, чтобы поезда могли проезжать, а мы работать по отделке станции и налаживанию инженерной системы", – цитирует заммэра Агентство "Москва".
Хуснуллин добавил, что почти достроена другая станция зеленой ветки метро – "Ховрино". Ее готовность составляет 97 процентов. Ранее сообщалось, что станцию планируют запустить до конца 2017 года.
Всего планируется завершить возведение 16 станций. Среди них платформы, расположенные на первом участке Третьего пересадочного контура метро (ТПК). Подробнее о планах по вводу станций столичной подземки до 2021 года можно прочитать здесь.
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