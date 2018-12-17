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17 декабря, 14:05

Северный дублер Кутузовского проспекта начнут строить в 2019 году

строительство дороги эксклюзив

17 декабря, 14:05

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Северный дублер Кутузовского проспекта начнут строить в следующем году. Об этом сообщил журналистам директор ГБУ "Городское агентство управления инвестициями" Леонид Кострома. По его словам, сейчас идет подготовка территории, вынос коммуникаций.

"Это будет первая трасса в Москве, полностью построенная за счет средств инвесторов", – отметил Кострома.

Трасса возьмет начало от Третьего транспортного кольца и пройдет вдоль Белорусского направления Московской железной дороги. "Дублер планируют построить за два года, так что в 2021 году москвичи получат новую скоростную трассу", – добавил директор ГБУ "Городское агентство управления инвестициями".

Трасса, дублирующая Кутузовский проспект, пройдет вдоль Смоленского направления МЖД, а затем – вблизи Усовской железнодорожной ветки. Шестиполосная трасса длиной 10,5 километра будет брать начало от пересечения Третьего транспортного кольца (ТТК) с Шелепихинской набережной в районе комплекса "Москва-Сити", а заканчиваться – на МКАД в районе Молодогвардейской развязки. На пересечении дублера с МКАД построят еще одну развязку с двумя съездами.

По магистрали автомобилисты смогут ехать со скоростью 100 километров в час. Столичные власти рассчитывают на высокий трафик – порядка 30–40 тысяч машин в сутки. Проезд по новой городской магистрали будет платным. Точная стоимость пока не определена, но плату за проезд будет регулировать город, чтобы не допустить необоснованного завышения тарифов.

В течение ближайших трех лет у Кутузовского проспекта появится также южный шестиполосный дублер. Об этом порталу Москва 24 сообщил первый заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов. Стройка пройдет в два этапа.

На первом этапе построят эстакады на пересечении новой дороги с Минской улицей и дорогу до Мосфильмовской. Основной участок дублера пойдет над Минской улицей вторым этажом, а справа и слева построят съезды. На прилегающей территории планируется построить железнодорожную платформу Минская.

Закончится участок путепроводом над Киевским направлением железной дороги, соединяющим Веерную улицу с южным дублером. Эстакада свяжет Раменки с районом Очаково-Матвеевское.

Вторую часть магистрали проложат от Минской улицы до Третьего транспортного кольца. Эстакаду над железнодорожными путями построят в направлении к Поклонной улице, соединив районы Сетунь и Дорогомилово. В районе Киевского путепровода дублер Кутузовского проспекта подсоединят к Третьему транспортному кольцу, возведя на пересечении двухуровневую развязку.

Новую трассу, протяженностью 10,5 километра, построят за счет бюджетных средств, которые, по словам Перта Аксенова, заложены в Адресной инвестиционной программе (АИП) города.



Казанцева Светлана
строительство дороги эксклюзив

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