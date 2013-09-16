В Щербинке построят школу, подземную стоянку и ЗАГС

В районе Южное Бутово по адресу Щербинка, мкрн 2, 3, 4 появятся центр социальной защиты, ЗАГС и подземный гараж-стоянка на 52 места. Соответствующий проект одобрила градостроительно-земельная комиссия.

Проектом предусмотрено строительство очистных сооружений, теплового пункта, 4 пешеходных мостов, а также благоустройство Висенского ручья на территории микрорайонов 2 и 3 в Щербинке.

Таким образом власти планируют обеспечить жилые микрорайоны необходимой социальной инфраструктурой.