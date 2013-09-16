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16 сентября 2013, 17:17

Город

В Щербинке построят школу, подземную стоянку и ЗАГС

В районе Южное Бутово по адресу Щербинка, мкрн 2, 3, 4 появятся центр социальной защиты, ЗАГС и подземный гараж-стоянка на 52 места. Соответствующий проект одобрила градостроительно-земельная комиссия.

Проектом предусмотрено строительство очистных сооружений, теплового пункта, 4 пешеходных мостов, а также благоустройство Висенского ручья на территории микрорайонов 2 и 3 в Щербинке.

Таким образом власти планируют обеспечить жилые микрорайоны необходимой социальной инфраструктурой.

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