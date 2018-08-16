Новые здания двух районных судов построят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два новых здания районных судов построят в столице. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) под руководством Сергея Собянина.

Изменения в Правила землепользования и застройки для возведения зданий внесены. Один объект появится в Солнцеве по адресу: улица Волынская, владение 8Б, второй – в Чертанове по адресу: Варшавское шоссе, владение 125.

Площадь Солнцевского районного суда составит 15,85 тысячи квадратных метров. Под строительство выделят участок площадью 0,5 гектара. Сейчас там расположено нежилое здание площадью 555 квадратных метров.

Здание Чертановского районного займет площадь 19,8 тысячи квадратных метров. Его планируется построить на свободном земельном участке площадью 0,9 гектара.

Ранее сообщалось, что На юго-западе столицы планируется построить здание, в котором разместятся два районных суда. Объект планируется возвести в промзоне № 3 "Донские улицы".