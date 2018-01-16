Парк на территории ЗИЛа откроют во втором квартале 2018 года

16 января, 10:05
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Парк на территории жилого комплекса "Зиларт" откроется в апреле–июне. Об этом сообщается на портале Москомстройинвеста.
Площадь парка составит 10 гектаров. Инвестор передаст парк на баланс городу, поэтому его смогут посетить все желающие. Проект парка разработал ландшафтный дизайнер, глава нью-йоркского бюро !melk Джерри Ван Эйк и архитектурное бюро "Меганом".
В парке уже высадили 700 деревьев и две тысячи кустарников разных пород. Там создали пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки, рекреационные зоны и построили павильоны для торговли и сцену для мероприятий. На территории парка установили более 100 фонарей и около 400 светильников.
В парке также находится пруд площадью три тысячи квадратных метров. Главной достопримечательностью станет пергола (навес) длиной в 1,3 километра, похожая на конвейерную ленту.
Реновация территории бывшей промзоны "ЗИЛ" является одним из самых крупных строительных проектов столицы. На участке в 65 гектаров появится 10 жилых комплексов, образовательные и культурные учреждения и парк. Рядом с территорией ЗИЛа возведут новый мост через Москву-реку.
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