Новые путепроводы на двух направлениях МЖД планируют открыть в 2019 году

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Два путепровода на двух направлениях МЖД планируют открыть в 2019 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В следующем году в наших планах завершить работы и открыть два путепровода: один через Казанское направление железных дорог от улицы Пруд Ключики до улицы 1-я Фрезерная, а другой – через Курское направление МЖД с реконструкцией улицы Дорожная на участке от улицы Кантемировская до МКАД", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Хуснуллин добавил, что в 2018 году в ТиНАО построили пять путепроводов через железнодорожные пути. По его словам, пропускная способность новых дорожных участков благодаря новым переездам возросла минимум вдвое.

К 2023 году будет сформирована единая транспортная сеть столицы. По словам Сергея Собянина, к этому времени должна быть запущена Большая кольцевая линия метро, несколько маршрутов Московских центральных диаметров, заработает и ряд важных транспортно-пересадочных узлов.

Ранее сообщалось, что реконструкция развязки, расположенной на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе, начнется в первые месяцы 2019 года. Как рассказал Сергей Собянин, что предполагается возведение трех эстакад. Вдоль МКАД соорудят почти три километра боковых проездов, отремонтируют 2,5 километра съездов с развязки и 600 метров Волоколамского шоссе.

Летом собираются начать реконструкцию Дмитровского путепровода. После завершения работ будет обеспечено движение транспорта по четырем полосам в каждом направлении. На 2020 год намечено окончание строительства многоуровневой транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе.