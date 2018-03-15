Дом-интернат для пожилых людей построят в ТиНАО

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Дом-интернат для пожилых людей построят вблизи села Покровское в ТиНАО, Проект согласовала Москомархитектура, сообщает пресс-служба комитета.

"Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, для полноценного развития ТиНАО создается современная социальная инфраструктура. Помимо больниц, школ и детских садов строятся интернаты. Здесь будут помогать пожилым людям, которые нуждаются в социальной и психологической поддержке, а также в медицинском уходе. Здесь смогут проживать 150 человек", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов..

Здание общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров будет состоять из трех основных блоков переменной этажности, которые в плане образуют букву H. В интернате смогут жить 150 пожилых людей, которые нуждаются в социальной и психологической поддержке.

Жилые помещения разместят в южном трехэтажном и северном двухэтажном крыльях. В центральной части комплекса будет располагаться столовая, ЛФК, общие зоны и помещения администрации.

Площадку перед входом выполнят в виде пандуса с небольшим уклоном. Фасад облицуют натуральным камнем светло-серого оттенка и керамогранитом. Комплекс обещают выполнить в неоклассическом стиле.

Ранее сообщалось, что до конца 2018 года планируется построить и реконструировать дома-интернаты для пожилых людей в 16 регионах России. В 82 субъектах страны учреждения отремонтируют.

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