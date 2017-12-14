На Ферганской улице разместят фермерскую ярмарку

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) под руководством Сергея Собянина исключила земельный участок площадью 0,7 гектара на Ферганской улице, вл.4Б (ЮВАО) из перечня земельных участков, планируемых к реализации на торгах.

Ранее на этом участке планировали построить общественный комплекс площадью 13,1 тысячи квадратов. Вместо него разместят фермерскую ярмарку для жителей районов Рязанский, Выхино-Жулебино и Кузьминки.

Земельный участок уже освободили от застройки.