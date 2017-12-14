Четырехзвездочную гостиницу у Комсомольской площади откроют в 2018 году

14 декабря, 12:10
Фото: depositphotos/rilueda
Четырехзвездочную гостиницу планируется ввести в эксплуатацию у Комсомольской площади во II квартале 2018 года, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
"Застройщик ООО "Ариэлт" начал работы по адресу: улица Краснопрудная, владение 12 в августе 2015 года. В настоящее время идут монолитные работы на уровне десятого этажа, оформлены все договора на технологическое присоединение. Темп достаточно высокий", – цитирует зампредседателя ведомства Екатерину Храмову Агентство "Москва".
Площадь гостиницы 31 тысячу квадратных метров. У комплекса будет два корпуса в 12 и 16 этажей. На двух подземных уровнях разместятся паркинг на 86 машино-мест и фитнес-центр. Первый этаж здания займут офисы, магазины и рестораны. Второй – банкетный зал, а третий – технические помещения. Гостиничные номера разместятся с четвертого этажа и выше. Всего будет 216 комнат категории "четыре звезды".
Гостиница будет располагаться в хорошей транспортной доступности, поскольку находится рядом с Комсомольской площадью.
Всего с 2011 по 2016 год в столице открыли 42 гостиницы. В 2017 году обеспечен ввод в эксплуатацию шести гостиниц на 1 тысячу 429 номеров. Будет открыто еще две гостиницы на 419 номеров. В 2018 году планируется выдать разрешение на ввод 27 гостиниц на 5 тысяч 81 номер, в 2019 году – 11 гостиниц на 1 тысячу 311 номеров.
Ранее сообщалось, что гостиница в доме-книжке на Новом Арбате откроется к чемпионату мира по футболу 2018 года. В здании разместится 350–400 аппартаментов.
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