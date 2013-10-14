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Город

14 октября 2013, 14:06

В Солнцеве построят 7 домов по соцпрограмме, школу и детский сад

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В Солнцеве появится социальное жилье и новые объекты инфраструктуры. За счет городского бюджета там ведется строительство 100 тысяч квадратных метров жилья, предназначенных под городскую программу переселения.

Как сообщили в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы, семь жилых корпусов возводятся на пересечении улиц Волынской и Авиаторов. Ввод жилья планируется в 2015 году.

А в следующем году на улице Авиаторов начнется строительство дошкольного общеобразовательного учреждения, которое смогут посещать 280 детей. В 2015 году на этой же улице будут возводить школу на 550 мест.

Сейчас в Солнцеве функционируют три физкультурно-оздоровительных комплекса, 18 спортивных площадок и бассейн. В прошлом году был построен каток с искусственным льдом. Кроме того, запланировано открытие еще двух физкультурно-оздоровительных комплексов.

На улице Богданова за счет инвестора ведется строительство многофункционального медицинского центра. Также в планах - построить в районе четыре православных храмовых комплекса.

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