На станции "Солнцево" появились "дачные домики"

Завершается отделка входных павильонов на северо-восточном вестибюле станции метро "Солнцево" Калининско-Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Завершается монтаж панелей входных павильонов на северо-восточном вестибюле станции метро "Солнцево" Калининско-Солнцевской линии метрополитена. Форма павильонов напоминает дачные или деревенские домики с двускатной крышей", – рассказал он, передает портал Стройкомплекса.

Особенность конструкций новых павильонов заключается в наличие перфорированных отверстий, через которые внутрь будет проникать естественный свет.

Станцию откроют в одноименном районе "Солнцево", вдоль улицы Богданова, где к ней примыкает Попутная улица. Выйти на поверхность можно будет из двух подземных вестибюлей в переходы под улицами Богданова и Попутной к дому 4а и 6-му микрорайону Солнцево. В утренние и вечерние часы пик станция будет способна принять свыше 7 тысяч человек в час.

Ключевым элементом оформления станции "Солнцево" стали так называемые солнечные брызги. На платформе этот эффект создадут благодаря отраженному свету ламп, а в интерьеры входных павильонов солнечные лучи будут проникать сквозь отверстия в металлических листах. Кроме того, ориентироваться на станции можно будет по светящимся полосам в камне, пропускающим искусственный свет.

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