Столичная мэрия объявила конкурсы на развитие промышленных зон

Столичные власти объявили открытые конкурсы на разработку концепций комплексного развития промышленных зон и производственных территорий, расположенных в Южном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах.

Главная цель конкурса – создать новые рабочие места в этих округах, говорится на сайте Стройкомплекса Москвы.

Победителю конкурса предстоит провести обследование промышленных зон на территориях округов, собрать данные о деятельности предприятий и статистические данные по фактической занятости населения в производственной сфере, а затем выявить дефицит рабочих мест и предпосылки для увеличения их количества в каждом районе.

Столичные власти на каждый проект выделят по 12,5 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены в течение 60 дней с даты заключения контракта, отмечается в тексте.

Предоставить конкурсную документацию на участие в конкурсе по Юго-Восточному и Юго-Западному можно до 12 октября, по Южному округу – до 15 октября, добавляется в материале.

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