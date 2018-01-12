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Город

12 января, 16:20

В Москве надстроят еще две пятиэтажки

строительство недвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Еще две столичные пятиэтажки планируют надстроить верхними этажами, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики. Уточняется, что проектные работы по реконструкции домов в Измайловском проезде и на бульваре Матроса Железняка будут завершены в апреле.

Как пояснил глава департамента Сергей Левкин, власти столицы поддержали инициативу жителей пятиэтажек, которые решили реконструировать свои дома по аналогии с проектом, который был реализован на улице Мишина.

Ранее специалисты провели анализ 490 домов высотой в три–пять этажей, чтобы выяснить, какие из них можно надстроить дополнительными этажами.
Они установили, что надстройка возможна по 46 адресам, и в пяти домах собственники уже приняли решение о реконструкции, отметил Левкин.

По словам Левкина, работы по надстройке домов в Измайловском проезде и на бульваре Матроса Железняка планируют начать уже летом текущего года, причем отселять их жителей во время строительства не потребуется.
"Главное условие такой реконструкции – отсутствие градостроительных и технических ограничений, а также желание жителей дома. Отмечу, что пилотный проект, уже реализованный на улице Мишина, показал свою эффективность", – добавил глава ведомства.

Отмечается, что строительные работы в доме на улице Мишина финансировали сами жители, которые благодаря этому улучшили жилищные условия, приобретя в своем доме квартиры по цене, гораздо более низкой, чем рыночная.
"После реконструкции стоимость каждой квартиры, расположенной в доме № 32 по улице Мишина, выросла в среднем в 2,1 раза", – отметил Левкин.

Вместе с тем глава департамента градостроительной политики подчеркнул, что надстройку верхних этажей не следует считать альтернативой программе реновации жилфонда, утвержденной Сергеем Собяниным. Инициаторами работ по надстройке всегда выступают сами жильцы.

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