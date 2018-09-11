Магазин на востоке Москвы площадью 640 кв.м будет достроен

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Магазин на улице Дмитриевского будет достроен. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением земельного участка в аренду сроком на три года по адресу: улица Дмитриевского, владение 9 (ВАО) для завершения строительства объекта торгово-бытового назначения", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

На данном участке возводится двухэтажное здание магазина общей площадью 640 квадратных метров. Большая часть здания в настоящий момент уже построена.

Ранее сообщалось, что в Красноармейске завершилось строительство еще одного дома-долгостроя компании "СУ-155". 17-этажный жилой дом, строительство которого началось в мае 2015 года, расположен в микрорайоне Южный. Дом рассчитан на 128 квартир, среди которых 64 однокомнатные и 64 двухкомнатные.

Работы по его строительству были приостановлены на стадии возведения фундаментной плиты в сентябре 2015 года из-за финансовых проблем застройщика.

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