В Красноармейске достроили дом-долгострой "СУ-155"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Красноармейске завершилось строительство еще одного дома-долгостроя компании "СУ-155", сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

17-этажный жилой дом, строительство которого началось в мае 2015 года, расположен в микрорайоне Южный. Дом рассчитан на 128 квартир, среди которых 64 однокомнатные и 64 двухкомнатные.

Работы по его строительству были приостановлены на стадии возведения фундаментной плиты в сентябре 2015 года из-за финансовых проблем застройщика.

В марте 2016 года строительство возобновили при участии банка-санатора "Российский капитал". Сейчас дом готовят к вводу в эксплуатацию.