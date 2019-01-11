Крупный научно-производственный комплекс построят в ТиНАО. Он будет расположен на производственных территориях между ЖК "Румянцево-парк" и СНТ "Мир". Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
"Оба здания выполнены в единой стилистике – это стеклянные округлые объемы, которые придают комплексу интересный и динамичный облик", – сказал он.
Кузнецов также отметил, что в последние годы новые предприятия в столице приобретают приятный для глаз вид. По его мнению, это происходит в первую очередь за счет активных инвестиций в производственные и высокотехнологичные производства.
Комплекс будет состоять из двух корпусов: научно-производственного и административного. Первое здание будет переменной этажности – от одного до пяти этажей. Оно будет разделено на несколько функциональных блоков. В их числе административно-бытовой, два выставочных зала станков и оборудования, столовая, конференц-зал и сам производственный цех. В семиэтажном административном здании, кроме офисов и торгового зала с кафе, запланирована двухуровневая подземная автостоянка.
Ранее сообщалось, что в поселении Московский в ТиНАО построят офисно-деловой центр с атриумом. Здание будет разной этажности. В нем расположатся супермаркет, магазины непродовольственных товаров, предприятия быстрого обслуживания с обеденными залами и ресторан.
Предусмотрена наземная одноэтажная закрытая автостоянка на 115 машин. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Проект строительства торгового центра уже согласован Москомэкспертизой.
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