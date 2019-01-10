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09:48

Торговый центр с атриумом появится в ТиНАО

город строительство

09:48

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Офисно-деловой центр с атриумом построят в поселении Московский в ТиНАО, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Здание будет разной этажности. В нем расположатся супермаркет, магазины непродовольственных товаров, предприятия быстрого обслуживания с обеденными залами и ресторан.

Предусмотрена наземная одноэтажная закрытая автостоянка на 115 машин. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Проект строительства торгового центра уже согласован Москомэкспертизой.

В районе поселения Московский планируют построить детскую железную дорогу. Начать проектирование дороги должны уже в этом году.

город строительство

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