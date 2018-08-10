Все недостроенные объекты Urban Group взяли под охрану

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Все недостроенные объекты застройщика Urban Group взяли под охрану. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на конкурсного управляющего застройщиков группы компаний Светлану Аглинишкене.

Охраной недостроенных ЖК "Опалиха О3", ЖК "Солнечная система", ЖК "Митино 03", ЖК "Видный город", ЖК "Лайково" и ЖК "Лесобережный" займется ЧОП "Бастион". По словам Аглинишкене, это позволит в ближайшее время возобновить строительные работы и обеспечить сохранность строительных материалов.

Ранее в Минстрое пообещали достроить проекты, даже те, которые находятся на нулевой стадии готовности – такие, как "Лайково" и "Лесобережный". Достроить их планируют к 2022 году. Финансированием займется Фонд защиты прав дольщиков.

Конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group арбитражный суд Московской области ввел 9 июля 2018 года.