Приют для бездомных животных построят в ТиНАО

10 июля, 10:52
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев сообщил, что в ТиНАО построят приют для бездомных животных.
Земельный участок площадью около 10 тысяч квадратных метров был одобрен для предоставления в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Об этом говорится на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Здание построят в поселении Кленовское, квартал 46, вл. 2 и 2А.
Как сообщалось ранее, житель штата Нью-Йорк превратил свой дом в приют для кошек. В питомнике 58-летнего мужчины, который раньше работал машинистом поезда, живут около 300 кошек. Пенсионер переделал большую часть своего сада и дома. Сам же мужчина живет в небольшой комнате размером около девяти квадратных метров.
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