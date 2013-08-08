Москва определила лучшие реализованные проекты в области строительства

Лучшей новостройкой 2012 года стал жилой комплекс в районе Строгино

Московские власти определили победителей конкурса "Лучший реализованный проект в области инвестиций и строительства", информирует пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"В этом году количество объектов-участников, представленных на конкурс, увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым и составило 63 реализованных проекта, заявки по которым прислали 60 организаций", - говорится в сообщении.

В номинация "Жилые здания и комплексы (массового потребления)" выиграл жилой комплекс "Подсолнухи", расположенный в районе Строгино.

Жилой квартал "Доминион", корпуса 1,2,3 на западе столицы победил в номинации "Жилые здания и комплексы (повышенной комфортности)".

Лучшим объектом образования стало здание Московской Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, в номинации "Школьные и дошкольные учреждения победило индивидуальное ДОУ на 125 мест в Южном Чертанове - мкрн 18, корп. 5.

Среди объектов культуры победил объект культурного наследия федерального значения "Историко-Архитектурный ансамбль Рогожская слобода. Рогожская старообрядческая община. Покровский собор. 1790-1792 гг., арх. М.Ф.Казаков".

Лучшим объектом спорта стал дворец спорта школы "Самбо-70" на юго-западе Москвы.

Инфекционный корпус на территории Детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Н.Сперанского выиграл в номинации "Объекты медицины".

Кроме того, победителями в других номинациях стали: бизнес-центр "ИНА"; электродепо "Печатники" для отстоя и технического ремонта электроподвижного состава метро; многофункциональный торговый центр "Капитолий".

Среди объектов ландшафтной архитектуры лучшим стал проект благоустройства территорий, прилегающих к вокзалам: Ленинградскому, Ярославскому, Казанскому, добавили в ведомстве.

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