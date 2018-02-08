Центр детского творчества возведут в Сосенках

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Центр детского творчества появится в деревне Сосенки в ТиНАО.

Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.

Новое здание построят по адресу: деревня Сосенки, дом 134. Его площадь составит примерно шесть тысяч квадратных метров, а высота будет достигать 35 метров. Проект планируют вынести на публичные слушания.

Ранее глава города утвердил проект планировки территории поселения Вороновское неподалеку от деревни Никольское. Там появится жилой микрорайон индивидуальной коттеджной застройки, учебный корпус, база отдыха и объекты обслуживания в многофункциональных общественных центрах.