Столичные власти усилят контроль за проектами долевого строительства

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Власти Москвы усилят контроль за проектами долевого строительства, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что на следующей неделе планирует провести совещание по вопросу завершения строительства ЖК "Царицыно". Там должны разработать дорожную карту мероприятий. "Мы работу по контролю над застройщиками будем только усиливать. Не всем это нравится, но ради дольщиков мы готовы идти на многое и ужесточать контроль", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

Ранее арбитражный суд Московской области признал банкротом ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов". Он был застройщиком ЖК "Царицыно", расположенного на улице 6-я Радиальная, владение 7. Объект передадут новой городской компании, которая завершит строительство.