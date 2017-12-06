На Рязанском проспекте в Москве построят гостиницу

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

На юго-востоке Москвы достроят торгово-гостиничный комплекс. Разрешение на строительство гостиницы с подземной парковкой выдал Мосгосстройнадзор.

Десятиэтажная гостиница общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров расположится на Рязанском проспекте, владение 2. Ее пристроят к введенной в 2012 году в эксплуатацию к торговой части комплекса, сообщает пресс-служба ведомства.

В гостинице будет 116 номеров, рассчитанных на 210 постояльцев. Срок действия разрешения на строительство – до августа 2019 года. Объект возводится за счет средств инвестора.

Власти Москвы ожидают увеличение турпотока в столицу по итогам года до 21 миллиона человек. Из них 4,5 миллиона составят иностранцы.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, в целом с 2010 года турпоток вырос на 65 процентов.